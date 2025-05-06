Соискатели стали в два раза чаще искать вакансии с оплатой связи и ДМС

Заметно вырос спрос на вакансии, где работодатели предлагают ДМС, хотят компенсировать траты на услуги связи и топливо.

Для тех, кто находится в поиске работы, стали важны дополнительные условия при трудоустройстве. Например, компенсация связи имеет большое значение для специалистов, которые каждый день ведут телефонные переговоры. Рекрутеры стали откликаться на подобные вакансии на 112% чаще.

Также компенсация расходов на мобильную связь важна для операторов кол-центров и товароведов. Об этом сказано в исследовании сервиса Авито Работа.

Особое внимание вакансиям с ДМС стали уделять представители рабочих профессий. Спрос на такие предложения вырос на 107% у упаковщиков, на 102% у монтажников и на 94% у отделочников.

Третье место по приросту интереса соискателей занимают вакансии, где работодатель обещает компенсировать расходы на бензин (+95%). Это важно для сотрудников с разъездным характером работы. Например, автоинструкторам (+95%), водителям категории D (+89%) и менеджерам по работе с клиентами (+82%).

Кроме того, соискатели активно откликаются на вакансии, где есть дополнительные бонусы: корпоративные скидки (+84%), наличие бесплатной парковки (+81%) и оборудованные зоны отдыха (+81%).

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