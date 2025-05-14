При заполнении трудовой книжки директора филиала есть особенности, если принимает на работу головное предприятие

Если сотрудника принимают в подведомственную структуру — в трудовой книжке пишут ее название и ставят ее печать.

Онлайнинспекцию.рф спросили, как правильно сделать запись в трудовой книжке, если администрация принимает на работу директора подведомственного учреждения. Кто должен ставить печать в трудовой книжке, в том числе при увольнении?

В трудовой книжке пишут наименование подведомственного учреждения и ставят его печать, ответили в Роструде.

В трудовом договоре нужно обязательно указать место работы, а если сотрудник будет работать в филиале или представительстве — пишут место работы с указанием этого подразделения и его местонахождения (ст. 57 ТК).

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