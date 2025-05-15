Родители смогут продлить оплачиваемый отпуск, если ребенок заболел

Если родители во время отпуска получили листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, то работодателя обяжут продлить сотруднику время отдыха.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому родители смогут продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в случае болезни ребенка.

Сейчас ст. 124 ТК предусматривает, что оплачиваемый отпуск можно продлить или перенести на другой срок, если сотрудник заболел. Однако это правило не распространяется на случаи, когда в семье заболел ребенок и пришлось поменять планы. В таком случае родители лишаются своего законного права отдохнуть, они вынуждены лечить детей.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)», — сказано в пояснительной записке.

Право продлить отпуск будет только у тех родителей, которые получили листок нетрудоспособности по уходу за ребенком. Если сотрудник не обращался за таким больничным, работодатель сможет ему отказать.

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