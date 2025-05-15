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Отпуска

Родители смогут продлить оплачиваемый отпуск, если ребенок заболел

Если родители во время отпуска получили листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, то работодателя обяжут продлить сотруднику время отдыха.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому родители смогут продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в случае болезни ребенка.

Сейчас ст. 124 ТК предусматривает, что оплачиваемый отпуск можно продлить или перенести на другой срок, если сотрудник заболел. Однако это правило не распространяется на случаи, когда в семье заболел ребенок и пришлось поменять планы. В таком случае родители лишаются своего законного права отдохнуть, они вынуждены лечить детей.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)», — сказано в пояснительной записке.

Право продлить отпуск будет только у тех родителей, которые получили листок нетрудоспособности по уходу за ребенком. Если сотрудник не обращался за таким больничным, работодатель сможет ему отказать.

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