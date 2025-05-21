Условия оплаты труда нельзя установить в устной форме — Роструд

Если работодатель не выполняет условия трудового договора — это нарушение. Нельзя платить меньше по устной договоренности с работником.

В ситуации, когда после назначения алиментов по решению суда у работника сократилась зарплата при том же месте работы и должности, может идти речь о нарушении условий трудового договора, считает Роструд.

Работодатель несет ответственность за нарушение условий трудового договора. Условия оплаты труда нельзя по закону определить (закрепить) в устной форме, они должны быть прописаны в локальном акте: абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК. При этом работник должен быть ознакомлен с содержанием локальных нормативных актов и коллективным договором под роспись.

По вопросу уплаты алиментов Роструд рекомендовал обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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