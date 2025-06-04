Если отношения с внештатникам переквалифицируют в трудовые, придется уплатить НФДЛ

У ФНС и банков могут быть претензии к компаниям и ИП, если они неправильно оформляют отношения с внешними исполнителями: с самозанятыми, физлицами, ИП.

Компании и ИП, которые сотрудничают с внештатными исполнителями, могут столкнуться с риском переквалификации отношений в трудовые.

Если это случится, то бизнесу придется доплатить НДФЛ и страховые взносы за все время сотрудничества, а также сдать отчетность по такому внештатнику и заключить с ним трудовой договор со всеми социальными гарантиями.

Внештатным исполнителем может быть любой специалист: самозанятый, ИП, физлицо.

Кроме того, частые переводы денег исполнителям могут вызвать вопросы не только у ФНС, но и у банков, которые имеют право посчитать такие операции подозрительными и заблокировать счета.

Узнайте больше о том, как грамотно выстроить сотрудничество с исполнителями. Приходите на бесплатный вебинар «Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками». Он состоится 26 июня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости; Почему тема «подмены трудовых отношений» снова на повестке и что это значит для бухгалтерии; Какие сигналы дают ФНС, Минтруд и суды — и как их трактовать; Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами; На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.

Спикер — Елена Усачева, руководитель клиентского сервиса Qugo. Уже 11 лет на рынке аутсорсинга, бухгалтерского учета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!