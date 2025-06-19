Роструд: условие о сроке отправки документов работодателю можно включить в трудовой договор

Если для удаленной работы нужны документы, подписанные работником, можно прописать правила их отправления.

В дистанционный трудовой договор можно включить условие о том, что сотрудник обязан в течение семи дней после подписания документов оправить их Почтой России работодателю. Такое мнение высказал Роструд.

Ведомство напоминает: если документы, связанные с трудовой деятельностью удаленного работника, оформлены на бумаге, его нужно ознакомить с ними в том числе под подпись: ч. 5 ст. 312.3 ТК.

При этом порядок передачи результатов работы и отчетов о выполненной работе устанавливается локальным нормативным актом: ч. 9 ст. 312.3 ТК.