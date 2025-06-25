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Общество

Путин подписал пакет законов: об уголовной ответственности для дропперов, защите русского языка, национальном мессенджере и др.

Вывески будут на русском языке, за фиктивную регистрацию ИП можно будет получить до пяти лет лишения свободы.

24 июня 2025 года Президент РФ подписал ряд законов, принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации. В их числе законы:

  • о защите русского языка в публичном пространстве;

  • создании национального мессенеджера;

  • уголовной ответственности для дропперов – за передачу карт или реквизитов мошенникам и иным преступникам;

  • создании ГИС по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию («Антикартель»);

  • закон, по которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям;

  • незаконном использовании коммерческой и банковской тайны;

  • отмене запрета на создание фирм-«матрешек»;

  • лишении свободы на срок до 5 лет за незаконную регистрацию граждан в качестве ИП;

  • переносе на 1 октября срока внесения в Госдуму проекта бюджета России.

Также подписаны и другие федеральные законы.

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Комментарии

1
  • Ирина Е
    Специалист

    Сама идея "национального" мессенджера довольно странна. Всегда думала, что такого вида приложения должны способствовать общению, а не продвигать национальную тему.

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