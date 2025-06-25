Путин подписал пакет законов: об уголовной ответственности для дропперов, защите русского языка, национальном мессенджере и др.
24 июня 2025 года Президент РФ подписал ряд законов, принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации. В их числе законы:
о защите русского языка в публичном пространстве;
создании национального мессенеджера;
уголовной ответственности для дропперов – за передачу карт или реквизитов мошенникам и иным преступникам;
создании ГИС по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию («Антикартель»);
закон, по которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям;
незаконном использовании коммерческой и банковской тайны;
отмене запрета на создание фирм-«матрешек»;
лишении свободы на срок до 5 лет за незаконную регистрацию граждан в качестве ИП;
переносе на 1 октября срока внесения в Госдуму проекта бюджета России.
Также подписаны и другие федеральные законы.
Комментарии1
Сама идея "национального" мессенджера довольно странна. Всегда думала, что такого вида приложения должны способствовать общению, а не продвигать национальную тему.