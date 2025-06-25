❄💼 Минфин ответил на вопрос про НДФЛ с районного коэффициента в командировке

На днях вышли долгожданные разъяснения Минфина про РК с выплат по среднему заработку в части отпускных. А что с командировочными? Таким вопросом задались бухгалтеры.

Ответ на этот вопрос попытался дать Минфин в письме от 28.04.2025 № 03-04-06/42918.

К сожалению, четкого ответа на вполне конкретный вопрос от ведомства не последовало.

Минфин отметил, что все начисления, которые относятся к оплате труда, надо делить на две части – основную налоговую базу (зарплату) и районный коэффициент/северную надбавку.

Вместе с тем если средний заработок не относится к зарплате (оплате труда) и к такой выплате не применяются РК и процентные надбавки, то делить выплату на две части ради НДФЛ не надо.

Отсюда можно сделать вывод, что по мнению Минфина оплата среднего в командировке – это не оплата труда, и выделять РК из этой суммы не надо.

Напомним, ранее аналогичное разъяснение Минфина было доведено письмом ФНС от 19.06.2025 № БС-4-11/5967@. Оно основано на разъяснениях Минтруда о характере среднего заработка. Средний заработок, рассчитываемый для всех случаев, предусмотренных ТК РФ, не относится к зарплате (кроме ряда случаев).

Подробно об этом читайте в нашей статье.