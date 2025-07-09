Минтруд: по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск, не отработав полгода

Ведомство напомнило правила предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Если работник увольняется, не отработав время, за которое дали отпуск, с него удержат часть отпускных.

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск появляется у сотрудника через полгода непрерывной работы у нового работодателя, напоминает Минтруд.

Но по соглашению с работодателем можно уйти в отпуск и раньше, отмечает ведомство.

Если после отпуска «авансом» работник захочет уволиться, не отработав полностью время, за которое был предоставлен отпуск, при расчете с него удерживают выплаченные за неотработанный период отпускные.

Продолжительность отпуска — не менее 28 календарных дней за рабочий год, но у некоторых категорий работников есть право на удлиненный основной отпуск.

Брать отпуск можно по частям, но один из периодов должен быть не менее 14 календарных дней подряд.

Выплатить отпускные нужно не позже, чем за 3 календарных дня до начала отдыха.