Бухгалтеры исправляют 6-НДФЛ за 1 квартал 2025. Но некоторые решили не переделывать расчет

Из-за новых требований к расчету районных коэффициентов (РК) с отпускных у бухгалтеров добавилась работа по корректировке 6-НДФЛ. Но этим занимаются не все: кто-то ждет обновления 1С, а кто-то просто не хочет тратить время.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» просят помощи с исправлением 6-НДФЛ за полгода из-за нового принципа расчета отпускных по районным коэффициентам.

Оказалось, что исправляют отчетность далеко не все.

Некоторые ждут релиз 1С: там готовят автоматический пересчет НДФЛ, но только это будет примерно через месяц. Другие решили просто не тратить силы.

«Я ничего править не стала, у них сегодня одно, завтра другое. Тратить кучу времени не стала, налог удержан и оплачен. Точка», — пишут в чате.

Бухгалтеры советуют не исправлять отчетность, если нет превышения базы в 2,4 млн рублей.

«Недоплаты НДФЛ нет. А то, что не по тем КБК – это проблемы налоговиков, за это в НК не предусмотрено наказания, и нет нашей обязанности исправлять такие ошибки», — считает участник обсуждения.

С такой точкой зрения согласны даже в некоторых налоговых, подтвердили в чате.

Но некоторые налоговики обязательно требуют сдать корректировку и переделать уведомления, жалуются другие бухгалтеры.

Напомним, что мы писали, как считать отпускные в 2025 году в 1С.

А налоговики заявили, что уточненный 6-НДФЛ все-таки нужно сдать, но обещали никого не штрафовать.

Также мы приводили позицию ФНС, что сведения из 6-НДФЛ «перекроют» ошибки в уведомлениях.