Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок

Минтруд дополнил перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства, которые применяют для контроля за работодателями. Это закрепил приказ ведомства от 05.06.2025 № 356н.

Изменения вносят в перечень индикаторов риска, утвержденный приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н.

Если обнаруживают какой-либо индикатор из этого списка, могут назначить внеплановую проверку работодателя.

Теперь проверку могут назначить, если окажется, что два раза или чаще в течение 6 месяцев один человек одним прибором проводил измерения в целях СОУТ у двух и более работодателей, находящихся в разных субъектах РФ. В том числе в случаях, когда рабочие места с вредными или опасными условиями труда такая спецоценка не выявила.

Для соседних регионов это правило не действует.