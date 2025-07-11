Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок
Минтруд дополнил перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства, которые применяют для контроля за работодателями. Это закрепил приказ ведомства от 05.06.2025 № 356н.
Изменения вносят в перечень индикаторов риска, утвержденный приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н.
Если обнаруживают какой-либо индикатор из этого списка, могут назначить внеплановую проверку работодателя.
Теперь проверку могут назначить, если окажется, что два раза или чаще в течение 6 месяцев один человек одним прибором проводил измерения в целях СОУТ у двух и более работодателей, находящихся в разных субъектах РФ. В том числе в случаях, когда рабочие места с вредными или опасными условиями труда такая спецоценка не выявила.
Для соседних регионов это правило не действует.
Обновленные правила вступят в силу с 14 июля 2025 года.
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