Надбавку к зарплате платят, если работник выполняет критерии ее начисления

Чтобы получать надбавку, сотрудник должен выполнять критерии ее начисления, установленные трудовым договором. При этом зарплата может быть меньше МРОТ.

Роструд разъяснил порядок доплаты к окладу за наличие почетного звания. Если такой работник уволился и устроился на другую работу – то будет ли он получать надбавку, зависит от того, выполняет ли он критерии ее начисления, установленные трудовым договором, коллективным договором, соглашением или ЛНА работодателя.

Если при этом оклад меньше МРОТ, то надбавку не нужно платить сверх доплаты до МРОТ – если иное не установлено в трудовом или коллективном договоре или в ЛНА работодателя.

Роструд напомнил, что зарплата устанавливается трудовым договором (ч. 1 ст. 135 ТК). Система оплаты труда, в том числе размеры доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).

При этом зарплата за полностью отработанное время не может быть ниже МРОТ: ч. 3 ст. 133 ТК.

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