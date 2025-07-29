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Блокировка счетов

Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов

Чтобы защитить клиентов от мошенников или пресечь отмывание денег, банки блокируют счета клиентов. Однако заморозить счет могут из-за обычного перевода друзьям.

Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам. Кредитные организации замораживают счета из-за транзакций, которые выглядят подозрительно. Причем таковыми могут показаться и переводы друзьям, и оплата продуктов переводом в магазине.

У большинства клиентов удерживают средства на срок более 30 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».

С блокировками столкнулись клиенты «МТС Деньги», ВТБ, Газпромбанка. Специалисты уверяют, что блокировка позволяет защитить клиентов от действия мошенников, а также противостоять легализации и финансированию терроризма. Клиенты, которые столкнулись с блокировкой по 115-ФЗ, жалуются на препятствия со стороны службы поддержки и затягивание сроков рассмотрения заявки на вывод средств.

В Росфинмониторинге объяснили, что закон не предполагает массовых заморозок или отказов проводить операции.

Клиенты могут столкнуться с блокировками, если они попали в базу Центробанка о попытках перевода денег без добровольного согласия.

Оказавшись хотя бы раз в такой ситуации, банки будут относиться в дальнейшим к такому человеку с особым вниманием.

Ошибочное внесение в список можно оспорить, обратившись в банк или в онлайн-приемную ЦБ.

Недавно мы писали, что 30% россиян столкнулись с блокировкой карт и переводов. Они попали в особую базу ЦБ.

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Комментарии

2
  • v.timchenko

    С какими мошенниками банки борются, когда блокируют карты людей которые себе же деньги переводят, но в другой банк?

    Почему мой какой-нибудь перевод в 1 000 рублей физ.лицу заблочат и мне жить без денег целый месяц, но не спрашивать с получателя, почему к примеру он ежедневно получает какие-то деньги от разных людей?

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