Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов
Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам. Кредитные организации замораживают счета из-за транзакций, которые выглядят подозрительно. Причем таковыми могут показаться и переводы друзьям, и оплата продуктов переводом в магазине.
У большинства клиентов удерживают средства на срок более 30 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».
С блокировками столкнулись клиенты «МТС Деньги», ВТБ, Газпромбанка. Специалисты уверяют, что блокировка позволяет защитить клиентов от действия мошенников, а также противостоять легализации и финансированию терроризма. Клиенты, которые столкнулись с блокировкой по 115-ФЗ, жалуются на препятствия со стороны службы поддержки и затягивание сроков рассмотрения заявки на вывод средств.
В Росфинмониторинге объяснили, что закон не предполагает массовых заморозок или отказов проводить операции.
Клиенты могут столкнуться с блокировками, если они попали в базу Центробанка о попытках перевода денег без добровольного согласия.
Оказавшись хотя бы раз в такой ситуации, банки будут относиться в дальнейшим к такому человеку с особым вниманием.
Ошибочное внесение в список можно оспорить, обратившись в банк или в онлайн-приемную ЦБ.
Недавно мы писали, что 30% россиян столкнулись с блокировкой карт и переводов. Они попали в особую базу ЦБ.
Комментарии2
С какими мошенниками банки борются, когда блокируют карты людей которые себе же деньги переводят, но в другой банк?
Почему мой какой-нибудь перевод в 1 000 рублей физ.лицу заблочат и мне жить без денег целый месяц, но не спрашивать с получателя, почему к примеру он ежедневно получает какие-то деньги от разных людей?
@v.timchenko, очень даже спрашивают и блокируют только так. Таксистам например уже давно так блочат счета