Даже если сотрудник проболел 9 месяцев – ему положена компенсация за неиспользованный отпуск

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются периоды, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы.

Если сотрудник после приема на работу отработал 4 рабочих дня и ушел на больничный продолжительностью 9 месяцев – ему положена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении, пишет Роструд.

Ведомство напомнило, что, согласно абз. 3 ч. 1 ст. 121 ТК, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и иными НПА сохранялось место работы. В том числе это время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие дни отдыха.

А согласно ч. 1 ст. 127 ТК, при увольнении работнику платят компенсацию за все неиспользованные отпуска.

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