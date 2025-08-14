На работу можно взять кандидата без образования, если в должностной инструкции нет ограничений

На ставку юрисконсульта можно взять сотрудника без юридического образования, и даже можно прописать необязательность высшего образования во внутренних документах.

Роструд спросили – можно ли на ставку юрисконсульта принять человека без юридического образования, если работа не предусматривает представительство в суде.

«Возможно, если это не будет противоречить внутренним документам работодателя (например, должностной инструкции)», — ответило ведомство.

Так как согласно ч. 1 ст. 9 ТК, регулирование трудовых отношений проходит путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.

При этом в должностной инструкции можно указать, что на усмотрение руководителя отдела можно принимать на работу соискателя без таких требований, добавил Роструд.