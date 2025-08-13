Сазанов: прогрессивная шкала НДФЛ не привела россиян к уходу в тень

Бюджетные поступления по НДФЛ выросли на 52%, по налогу на прибыль — на 75%, по НДС — на 11%. Это не говорит об уходе налогоплательщиков в тень. Однако окончательные выводы еще рано делать.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что введение новой шкалы НДФЛ не привело к массовому уходу «в тень» налогоплательщиков.

Более того — бюджетные поступления по НДФЛ с января по май 2025 года выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Ухода в тень из-за введения новой шкалы НДФЛ мы не фиксируем. В целом по НДФЛ наблюдается значительный прирост доходов федерального бюджета по итогам пяти месяцев в сравнении с прошлым годом — увеличение на 52%», — сказал Алексей Сазанов.

По данным на май 2025 года, на 75% выросли доходы бюджета по налогу на прибыль и на 11% по НДС. После донастройки режима УСН малый бизнес продолжает работать в правовом поле и в тень не уходит. Однако, как заметил Алексей Сазанов, окончательные выводы делать пока рано.

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с годовым оборотом свыше 60 млн рублей обязан уплачивать НДС. Кроме того, установили пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Налог на прибыль вырос с 20% до 25%.