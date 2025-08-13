Глава ФНС: все виды налоговых вычетов можно получить максимум за 12 дней

С 2026 года налоговики будут получать информацию от Страхового фонда, чтобы семьям с детьми пересчитать НДФЛ по ставке 6%.

Глава ФНС Даниил Егоров доложил Президенту Владимиру Путин, что обновленная система предоставления налоговых вычетов позволила сократить сроки их получения. Сейчас это занимает максимум 12 дней.

Увеличенные стандартные налоговые вычеты коснутся 15 млн человек. Они смогут получить около 35 млрд рублей.

«Очень неплохо мы подготовились к так называемым социальным вычетам. Для людей, семей с детишками, двумя и более, у нас ставка по НДФЛ опустится до шести процентов», — сказал Даниил Егоров.

Все сведения о семьях с детьми налоговики будут получать от Страхового фонда уже с 2026 года. Сейчас система прошла тестирование.

Также он добавил, что работа ФНС позволит предпринимателям улучшить проверку своих контрагентов. У налоговиков будут полномочия проводить оценку финансового состояния компаний и ИП.

«То есть я могу по себе запросить данные налоговой и передать контрагенту, чтобы он видел, каково мое финансовое состояние. Это более 50 параметров», — объяснил Егоров.

В эксперименте по такому скорингу приняло участия больше 40% «государственной контрактации». Только 0,6% договоров расторгли после проведения проверки контрагента.

