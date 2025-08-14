ЦОК КПП Общая 14.08 Мобильная
Увольнение

За неэтичное поведение уволить работника нельзя

Уволить сотрудника можно только по законным основаниям. Несоответствие этическим нормам не может быть основанием для увольнения.

Роструд пояснил, что перевести работника на другую работу можно только на основании соглашения с ним. Работодатель не может без согласия работника изменить его должность – это предусмотрено в ст. 72.1 ТК.

При этом, если работник (руководитель) ведет себя неэтично, рекомендует подчиненным обновить резюме и начать поиски работы, и комитет по производственной этике организации вынес решение о «несоответствии этическим нормам» — снять с должности или уволить за это сотрудника нельзя.

«Увольнение работника возможно только по основаниям, предусмотренным законом. При этом несоответствие этическим нормам не может стать основанием для увольнения», — отметил Роструд.

Все случаи для расторжения трудового договора по инициативе работодателя перечислены в п. 1 ст. 81 ТК.

