😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе

ИП заплатил за ООО, в котором ему принадлежит 10% доли. Банк потребовал документы и сведения о выгодоприобретателе по операции согласно 115-ФЗ.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились ситуацией: ИП оплатил за юрлицо программу 1С:Фреш. Но из банка пришел запрос о предоставлении сведений о выгодоприобретателях согласно антиотмывочному закону 115-ФЗ. Банк требует заверенные документы о том, что ИП действует в интересах другого лица и сведения об этом лице.

Раньше этот ИП уже платил за юрлицо (у него там 10% доли) за аренду – и вопросов у банка не возникало.

В комментариях посоветовали сделать от имени ООО письмо с просьбой оплатить счет и приложить этот счет.

Другой участник обсуждения рассказал, что в похожей ситуации пришлось задним числом составить агентский договор. При этом предугадать заранее, каких документов банку хватит – невозможно.

«Менеджеры в банке тоже сразу говорят, что и сами не в курсе, что им надо и кто это все рассматривает», — добавили в чате.

Также в самой платежке рекомендуют писать «Оплата по счету», который получило ООО, а потом, если надо, написать письмо банку, что платеж за кого-то.

Предложили вариант оформления займа:

«Договор займа, передача суммы займа — путем оплаты счета (номер/дата/сумма/поставщик). Займы от ИП на ООО, где он участник, делаем беспроцентные. По запросам направляли скан-копии и банкам, и в налоговую, замечаний не поступало», — поделилась участница обсуждения.

Но в этом случае у ООО повиснет кредиторская задолженность перед ИП, предупредила бухгалтер.