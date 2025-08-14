😮 При оплате за другую компанию банк может потребовать у плательщика данные о выгодоприобретателе
В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились ситуацией: ИП оплатил за юрлицо программу 1С:Фреш. Но из банка пришел запрос о предоставлении сведений о выгодоприобретателях согласно антиотмывочному закону 115-ФЗ. Банк требует заверенные документы о том, что ИП действует в интересах другого лица и сведения об этом лице.
Раньше этот ИП уже платил за юрлицо (у него там 10% доли) за аренду – и вопросов у банка не возникало.
В комментариях посоветовали сделать от имени ООО письмо с просьбой оплатить счет и приложить этот счет.
Другой участник обсуждения рассказал, что в похожей ситуации пришлось задним числом составить агентский договор. При этом предугадать заранее, каких документов банку хватит – невозможно.
«Менеджеры в банке тоже сразу говорят, что и сами не в курсе, что им надо и кто это все рассматривает», — добавили в чате.
Также в самой платежке рекомендуют писать «Оплата по счету», который получило ООО, а потом, если надо, написать письмо банку, что платеж за кого-то.
Предложили вариант оформления займа:
«Договор займа, передача суммы займа — путем оплаты счета (номер/дата/сумма/поставщик). Займы от ИП на ООО, где он участник, делаем беспроцентные. По запросам направляли скан-копии и банкам, и в налоговую, замечаний не поступало», — поделилась участница обсуждения.
Но в этом случае у ООО повиснет кредиторская задолженность перед ИП, предупредила бухгалтер.
