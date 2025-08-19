Как округлять средние дни и часы для выходного пособия
Минтруд выпустил письмо от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551, в котором дал ряд разъяснений относительно новых правил.
С 2025 года при расчете среднемесячного выходного пособия (при сокращении штата и ликвидации компании) применяются новые показатели: среднемесячное количество дней и часов.
Чтобы высчитать их, надо рабочие дни или часы года (по норме) разделить на 12.
Минтруд пояснил:
Год в данном расчете – это календарный год с 1 января по 31 декабря, на который приходится месяц увольнения.
Полученный результат (средние дни и часы) надо округлять по правилам математики.
Например, при суммированном учете рабочего времени для 40-часовой рабочей недели среднее число часов в 2025 году = 1972 / 12 = 164,33333.
Если округлять этот показатель в пользу работника, то получается 164,34.
Но по разъяснениям Минтруда округлять надо до 164,33.
Впрочем, сколько знаков после запятой должно быть при округлении, в письме не говорится.
Более подробно эти разъяснения Минтруда мы разбирали тут.
