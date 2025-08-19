Как округлять средние дни и часы для выходного пособия

С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета среднего заработка, в том числе для выходного пособия.

Минтруд выпустил письмо от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551, в котором дал ряд разъяснений относительно новых правил.

С 2025 года при расчете среднемесячного выходного пособия (при сокращении штата и ликвидации компании) применяются новые показатели: среднемесячное количество дней и часов.

Чтобы высчитать их, надо рабочие дни или часы года (по норме) разделить на 12.

Минтруд пояснил: Год в данном расчете – это календарный год с 1 января по 31 декабря, на который приходится месяц увольнения.

Полученный результат (средние дни и часы) надо округлять по правилам математики.

Например, при суммированном учете рабочего времени для 40-часовой рабочей недели среднее число часов в 2025 году = 1972 / 12 = 164,33333.

Если округлять этот показатель в пользу работника, то получается 164,34.

Но по разъяснениям Минтруда округлять надо до 164,33.

Впрочем, сколько знаков после запятой должно быть при округлении, в письме не говорится.

