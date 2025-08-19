💳 Налоговики объяснили, как не стать дроппером

За участие в схемах по выводу денег со счетов теперь предусмотрена уголовная ответственность.

Дропперы – это подставные лица, участвующие в схемах по выводу денег со счетов. Обычно это подростки, студенты и люди в сложной финансовой ситуации. Они осознанно или нет используют свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег.

За участие в таких схемах теперь могут привлечь к уголовной ответственности по новому закону от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Она грозит и самим дропперам, и организаторам такой деятельности. Максимальный срок – до 6 лет лишения свободы, напомнили налоговики.

Кроме того, банки собирают дропперов в единую базу, блокируют их счета. А репутация в финансовой сфере будет навсегда испорчена.

Как не стать дроппером случайно: