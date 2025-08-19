💳 Налоговики объяснили, как не стать дроппером
Дропперы – это подставные лица, участвующие в схемах по выводу денег со счетов. Обычно это подростки, студенты и люди в сложной финансовой ситуации. Они осознанно или нет используют свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег.
За участие в таких схемах теперь могут привлечь к уголовной ответственности по новому закону от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Она грозит и самим дропперам, и организаторам такой деятельности. Максимальный срок – до 6 лет лишения свободы, напомнили налоговики.
Кроме того, банки собирают дропперов в единую базу, блокируют их счета. А репутация в финансовой сфере будет навсегда испорчена.
Как не стать дроппером случайно:
не верить в легкие способы заработка;
внимательно проверять, если предлагают работу без образования и опыта;
не давать незнакомцам доступ к своему счету в банке или карте;
проверять информацию о фактах регистрации в качестве самозанятого, ИП или участии в юрлицах;
зарегистрироваться в ЛК налогоплательщика, где есть информация обо всех открываемых счетах;
если передали незнакомцу информацию о счетах/картах и поняли, что это злоумышленник, немедленно обратиться в банк, заблокировать карту, сменить логины и пароли;
если на счет/карту пришли деньги от неизвестного источника – сообщить в банк и правоохранительные органы, не тратить поступившие деньги.
Начать дискуссию