Налоговики объяснили, как не стать дроппером

За участие в схемах по выводу денег со счетов теперь предусмотрена уголовная ответственность.

Дропперы – это подставные лица, участвующие в схемах по выводу денег со счетов. Обычно это подростки, студенты и люди в сложной финансовой ситуации. Они осознанно или нет используют свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег.

За участие в таких схемах теперь могут привлечь к уголовной ответственности по новому закону от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Она грозит и самим дропперам, и организаторам такой деятельности. Максимальный срок – до 6 лет лишения свободы, напомнили налоговики.

Кроме того, банки собирают дропперов в единую базу, блокируют их счета. А репутация в финансовой сфере будет навсегда испорчена.

Как не стать дроппером случайно:

  • не верить в легкие способы заработка;

  • внимательно проверять, если предлагают работу без образования и опыта;

  • не давать незнакомцам доступ к своему счету в банке или карте;

  • проверять информацию о фактах регистрации в качестве самозанятого, ИП или участии в юрлицах;

  • зарегистрироваться в ЛК налогоплательщика, где есть информация обо всех открываемых счетах;

  • если передали незнакомцу информацию о счетах/картах и поняли, что это злоумышленник, немедленно обратиться в банк, заблокировать карту, сменить логины и пароли;

  • если на счет/карту пришли деньги от неизвестного источника – сообщить в банк и правоохранительные органы, не тратить поступившие деньги.

