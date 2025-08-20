🏨 Из-за новой нормы НК в 2025 году краснодарцы заплатят больше НДФЛ с продажи квартиры, чем москвичи: пример

С 2025 года поменялись правила расчета НДФЛ с дохода от продажи квартир в случае, когда продажная цена меньше кадастровой стоимости.

До 01.01.2025 продажную цену сравнивали с кадастровой стоимостью квартиры, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.

С 01.01.2025 этот понижающий коэффициент в конкретном регионе может быть больше, если региональные власти примут такой закон. Несколько регионов (в т. ч. Краснодарский край и Санкт-Петербург) увеличили этот коэффициент до 1. Полный перечень на 2025 год тут.

То есть жители этих регионов будут сравнивать цену сделки со 100% кадастровой стоимости. Соответственно, они заплатят больше НДФЛ, чем другие россияне при аналогичных вводных данных.

Для применения понижающего коэффициента (0,7 или 1) имеет значение место жительства (прописка) продавца квартиры, пояснил Минфин в письме от 05.06.2025 № 03-04-05/55305.

Пример Два друга – сочинцы Сергей Иванов и Альберт Арефьев в 2023 году купили две одинаковых квартиры в Москве за 9 млн рублей. Сергей прописался в Москве, а Альберт по-прежнему прописан в Сочи. В 2025 году оба друга продают свои квартиры все также за 9 млн рублей, надеясь, что налога с продажи не будет, потому что 9 – 9 = 0. Но нужно учесть кадастровую стоимость, которая на 01.01.2025 составляет 10 млн рублей. Для Сергея сравнение цены сделки идет с 70% кадастровой стоимости, потому что в Москве коэффициент 0,7. 10 млн х 0,7 = 7 млн. Для Сергея база по НДФЛ = 9 млн – 9 млн = 0. Налога не будет. Для Альберта сравнение цены сделки идет со 100% кадастровой стоимости, потому что в Краснодарском крае коэффициент 1. 10 млн х 1 = 10 млн. Для Альберта база по НДФЛ = 10 млн – 9 млн = 1 млн. НДФЛ = 1 млн х 13% = 130 тыс.

Новые правила применения понижающего коэффициента при продаже квартир в 2025 году мы разбирали тут.