Финансовым компаниям и ИП нужно до 10 сентября 2025 актуализировать правила внутреннего контроля
С 10 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают организации и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденные постановлением кабмина от 02.08.2025 № 1157. Об этом напомнил Росфинмониторинг.
Что изменилось в требованиях:
расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности;
отменили составление внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
Теперь субъектам ст. 5 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ нужно не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля и оформить их в виде новой редакции документа.
На кого распространяется обязанность:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации;
ломбарды;
организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и камней;
организаторы азартных игр;
управляющие компании ПИФ и НПФ;
риелторы;
кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
операторы финансовых платформ и обмена цифровых финансовых активов.
