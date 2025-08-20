ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Финансовым компаниям и ИП нужно до 10 сентября 2025 актуализировать правила внутреннего контроля

Росфинмониторинг предупредил о новых правилах для бизнеса, проводящего операции с денежными средствами.

С 10 августа 2025 года вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля, которые разрабатывают организации и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденные постановлением кабмина от 02.08.2025 № 1157. Об этом напомнил Росфинмониторинг.

Что изменилось в требованиях:

  • расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности;

  • отменили составление внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.

Теперь субъектам ст. 5 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ нужно не позднее 10 сентября 2025 года актуализировать свои правила внутреннего контроля и оформить их в виде новой редакции документа.

На кого распространяется обязанность:

  • кредитные организации;

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;

  • страховые организации;

  • ломбарды;

  • организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и камней;

  • организаторы азартных игр;

  • управляющие компании ПИФ и НПФ;

  • риелторы;

  • кредитные потребительские кооперативы;

  • микрофинансовые организации;

  • операторы финансовых платформ и обмена цифровых финансовых активов.

Автор

Ольга Ульянова
