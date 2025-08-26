На 1 сентября 2025 можно оформить выходной. Минтруд подсказал два способа
Минтруд пояснил, как работники могут получить выходной на 1 сентября. Ведомство предлагает такие варианты:
Способ
Пояснение
Взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска
Даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения
Взять отпуск без сохранения зарплаты
Он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению работника после согласования с работодателем
Работодатель при это вправе отказать в предоставлении отпуска за свой счет. Исключение – некоторые льготные категории сотрудников: с инвалидностью, супруги военнослужащих и другие.
Недавно мы сообщали, что День знаний может стать для сотрудника уважительной причиной взять выходной.
