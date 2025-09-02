Каждый третий сотрудник хочет хотя бы один «день тишины» в неделю + опрос

Чтобы отдохнуть от рабочих чатов и звонков сотрудники устраивают себе дни без коммуникации. Это делают как с разрешения руководства, так и по собственной инициативе.

Работать без звонков и чатов хотя бы один день в неделю хочет каждый третий сотрудник.

24% уже практикуют «дни тишины» — временный отказ от рабочих коммуникаций. Из них 18% самостоятельно устраивают выходной от переписок и звонков, даже если в компании так не принято. Об этом сказано в исследовании таск-трекера Kaiten. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

«Дни тишины» официально есть у 6% сотрудников, отдых от коммуникации с коллегами заранее согласован. 38% участников опроса только хотели бы, чтобы в их команде появилась такая практика, а 33% впервые слышат о подобном.

В организациях, где практикуют «дни тишины», инициатива исходила от руководства (54%), в 23% случаев это предлагал отдел, 19% не смогли назвать источник инициативы, а в 4% компаний отдых от чатов внедрил HR-специалист.

У 42% сотрудников компаний, где есть выходные от звонков и чатов, получается соблюдать «дни тишины». 31% пожаловался, что почти всегда это не выходит, а 23% заявили, что договоренности срываются.

Во время отдыха от рабочей коммуникации сотрудники блокируют время в календаре (28%), отключают уведомления (22%) или заранее договариваются с коллегами (12%).