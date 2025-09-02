С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Предприниматели станут обмениваться универсальными сообщениями через операторов ЭДО. Они заменят извещения о получении документов.

Минфин утвердил новый порядок обмена электронными счетами-фактурами. Он начнет действовать с 1 октября 2025 года. Старый приказ Минфина от 05.02.2021 № 14Н прекратит действовать.

Согласно новому порядку, при передаче документов налогоплательщики будут обмениваться через оператора электронного документооборота (ЭДО) универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении.

«Обмен ими позволит ускорить взаимодействие между сторонами по вопросам документооборота и содержания документа. При работе с универсальными сообщениями не нужна электронная подпись», — сказано на сайте ФНС.

