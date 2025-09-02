Удержать переплату из зарплаты можно, а из выплат по больничному – нельзя

Излишне выплаченные суммы можно удержать, если переплатили по ошибке или доказана вина работника в невыполнении норм.

Роструд разъяснил, когда работодатель может удержать из зарплаты сумму отпускных, которые начислили неверно и выплатили в большем размере. И можно ли удержать сумму из выплат по больничному листу.

Вычесть переплату из выплат по больничному листу работодатель не вправе.

«Удержание отпускных из пособия по временной нетрудоспособности законом не предусмотрено», — указало ведомство.

А из зарплаты работодатель может удержать переплату только в следующих случаях (ч. 1 ст. 137 ТК):

суммы были излишне выплачены по причине счетной ошибки (арифметической или ошибки при подсчетах);

орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признал вину работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК).

Мы сообщали, что для расчета отпускных с 1 сентября 2025 будут учитывать квартальные и годовые премии.

Научим рассчитывать зарплату, компенсации и премии на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы узнаете, как считать средний заработок для пособий и отпусков, вести учет мигрантов, составлять отчетность и правильно оформлять согласия на сбор персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 900 руб. вместо 18 990 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».