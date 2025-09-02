ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Ипотека

В ЕГРН будут вносить сведения о семье собственника жилья

Новые правила должны защитить покупателей недвижимости от случаев, когда после приобретения жилья выясняется, что на него претендуют другие наследники.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон от 26.12.2024 № 482-ФЗ, согласно которому в ЕГРН будут вносить информацию о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования помещением.

Речь идет о членах семьи и бывших членах семьи, которые пользуются этим жилым помещением и имели равные права пользования с собственником помещения в момент его приватизации или вселения на основании ордера, или решения общего собрания, или решения суда после полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.

Данные этих членов семьи предоставит сам правообладатель, его представитель по доверенности, банки, суды, полиция, другие госорганы и нотариусы.

Если семейные отношения с собственником прекратились, право пользования жильем у бывших членов семьи собственника может сохраняться. Запись об этом можно будет добавить в ЕГРН.

Ипотека такого жилого помещения допускается при получении нотариально удостоверенного согласия членов семьи собственника, сохранивших право проживания в нем, уточнил Росреестр

Нововведение направлено на защиту потенциальных покупателей недвижимости от случаев, когда после приобретения жилья на вторичном рынке выясняется, что на него претендуют другие наследники, например, несовершеннолетние дети.

Автор

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO