В ЕГРН будут вносить сведения о семье собственника жилья

Новые правила должны защитить покупателей недвижимости от случаев, когда после приобретения жилья выясняется, что на него претендуют другие наследники.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон от 26.12.2024 № 482-ФЗ, согласно которому в ЕГРН будут вносить информацию о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования помещением.

Речь идет о членах семьи и бывших членах семьи, которые пользуются этим жилым помещением и имели равные права пользования с собственником помещения в момент его приватизации или вселения на основании ордера, или решения общего собрания, или решения суда после полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.

Данные этих членов семьи предоставит сам правообладатель, его представитель по доверенности, банки, суды, полиция, другие госорганы и нотариусы.

Если семейные отношения с собственником прекратились, право пользования жильем у бывших членов семьи собственника может сохраняться. Запись об этом можно будет добавить в ЕГРН.

Ипотека такого жилого помещения допускается при получении нотариально удостоверенного согласия членов семьи собственника, сохранивших право проживания в нем, уточнил Росреестр

Нововведение направлено на защиту потенциальных покупателей недвижимости от случаев, когда после приобретения жилья на вторичном рынке выясняется, что на него претендуют другие наследники, например, несовершеннолетние дети.