Договор о матответственности действует и во время декретного отпуска

Перезаключать договор о материальной ответственности, если одна из сотрудниц уходит в отпуск по уходу за ребенком, не нужно.

Роструд рассмотрел ситуацию: с работниками склада заключен договор о полной коллективной материальной ответственности, но одна из сотрудниц уходит в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Работодатель спросил, нужно ли вносить изменения в договор о полной коллективной матответственности.

В письме от 01.08.2025 № 14-6/В-952 ведомство указало, что порядок заключения договора о полной коллективной материальной ответственности предусмотрен типовой формой из приложения к постановлению Минтруда от 31.12.2002 № 85.

Согласно типовой форме, договор обязательно перезаключают в таких случаях:

при смене руководителя коллектива (бригады);

при выбытии из коллектива (бригады) более 50% от первоначального состава работников.

При выбытии работника из коллектива или принятии нового работника договор перезаключать не нужно. Напротив подписи выбывшего работника указывается дата его выбытия, а новый работник подписывает договор и пишет дату вступления в коллектив.

Также на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы, и с ним продолжает действовать договор о полной материальной ответственности. Его обязанности материально ответственного лица на время декрета можно поручить другому работнику. В этом случае новый работник знакомится с договором и подписывает его с указанием даты вступления в коллектив.

Также Роструд напомнил, что с 1 сентября 2025 действует приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н, которым утверждены новые списки материально ответственных должностей и работ + типовые договоры матответственности.