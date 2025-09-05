Президент: большие зарплаты — позитивный фактор для всей экономики РФ

Чтобы экономика развивалась, жители страны должны получать большие зарплаты и тратить их на покупки.

Владимир Путин 5 сентября 2025 года во время пленарного заседания юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что чем больше люди получают зарплаты, тем лучше для страны.

«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше. Это имеет значение, это экономическая категория. Потому что, если больше зарплата, — больше покупают. Это факт экономического характера и позитивный факт», — сказал Путин.

Также он добавил, что при наличии хорошего заработка люди смогут позволить себе больше покупок, а это двигает экономику вперед, заставляет производителей развиваться.

Кроме того, Владимир Путин не согласился с главой Сбера Германом Грефом, что в российской экономике началась «техническая стагнация», — ее нет.

Недавно мы писали, что средняя зарплата в России выросла на 14,5%.