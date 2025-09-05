Разовая премия не входит в систему оплаты труда, но если она стимулирующая – то входит
Единовременную поощрительную премию за выполнение особо важных и ответственных поручений, не входящую в систему оплаты труда, не нужно включать в расчет среднего заработка. Также ее необязательно индексировать, но работодатель вправе это сделать.
А вот если такая премия носит стимулирующий характер – то она будет составной частью заработной платы, пояснил Роструд.
Это указано в ч. 1 ст. 129 ТК: зарплата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также:
компенсационные выплаты — доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера;
стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
