Мошенники стали представляться налоговиками: новые легенды 2025
УФНС предупредило россиян о мошеннических звонках, сообщениях по электронке и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговой.
Злоумышленники пугают людей сообщениями с такими сюжетами:
расходы, значительно превышающие доходы в справке 2-НДФЛ;
неподача декларации работодателем в отношении гражданина;
неуплата налогов;
ошибки в декларации;
необходимость срочно записаться на прием.
Мошенники предлагают «помощь» в онлайн-записи и присылают фишинговые ссылки или запрашивают коды подтверждения из СМС, используют поддельные письма с контактами «налоговой инспекции», чтобы завладеть данными.
Так они пытаются получить доступ к паспортным данным, ИНН, СНИЛС, реквизитам банковских карт и другим конфиденциальным сведениям.
«Также злоумышленники могут предлагать установить вредоносные приложения или перейти по ссылкам для “оплаты налогов со скидкой”, что ведет к заражению устройств вирусами и хищению денежных средств», — добавили налоговики.
УФНС напоминает – представители госорганов не запрашивают персональные данные, не записывают на прием по телефону, не запрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты. А записаться на прием можно через сервис «Онлайн – запись на прием в инспекцию».
Начать дискуссию