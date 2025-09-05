Мошенники стали представляться налоговиками: новые легенды 2025

Для записи на прием или уточнения данных по налогам спрашивают личные данные и реквизиты банковских карт.

УФНС предупредило россиян о мошеннических звонках, сообщениях по электронке и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговой.

Злоумышленники пугают людей сообщениями с такими сюжетами:

расходы, значительно превышающие доходы в справке 2-НДФЛ;

неподача декларации работодателем в отношении гражданина;

неуплата налогов;

ошибки в декларации;

необходимость срочно записаться на прием.

Мошенники предлагают «помощь» в онлайн-записи и присылают фишинговые ссылки или запрашивают коды подтверждения из СМС, используют поддельные письма с контактами «налоговой инспекции», чтобы завладеть данными.

Так они пытаются получить доступ к паспортным данным, ИНН, СНИЛС, реквизитам банковских карт и другим конфиденциальным сведениям.

«Также злоумышленники могут предлагать установить вредоносные приложения или перейти по ссылкам для “оплаты налогов со скидкой”, что ведет к заражению устройств вирусами и хищению денежных средств», — добавили налоговики.

УФНС напоминает – представители госорганов не запрашивают персональные данные, не записывают на прием по телефону, не запрашивают коды и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты. А записаться на прием можно через сервис «Онлайн – запись на прием в инспекцию».