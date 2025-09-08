Как рассчитать НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 году: инструкция от налоговиков

Налоговая напомнила правила расчета НДФЛ: облагается не сумма вклада, а проценты. Доход от всех вкладов суммируется.

УФНС рассказало, как рассчитать самостоятельно НДФЛ с процентов по вкладам. Налогом облагается годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которую рассчитывают по формуле:

1 млн рублей × максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в календарном году

НДФЛ платят только с дохода сверх этой суммы. Для 2024 года необлагаемый минимум – 210 тыс. рублей.

НДФЛ облагается не сама сумма вклада, а только начисленные на него проценты. Доходы от вкладов в разных банках суммируют. Но не учитывают проценты по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым в течение всего календарного года не превышала 1% годовых, и по счетам эскроу.

Например:

У налогоплательщика в 2024 году были вклады в двух банках: в банке А — от вклада в 1 млн рублей годовой доход составил 200 тысяч;

в банке Б — от вклада в 100 тысяч руб. – 20 тысяч. Учитывается общий доход по вкладам в банках А и Б в сумме 220 тысяч рублей (200 000 руб. + 20 000 руб.). Минус необлагаемая сумма: 220 000 – 210 000 = 10 000. Таким образом, сумма НДФЛ при получении за год дохода от вкладов в сумме 220 тысяч рублей составит 1 300 рублей (10 тысяч рублей × 13%).

Рассчитанную сумму включат в налоговое уведомление и пришлют по итогам 2024 года. Заплатить такой налог нужно до 1 декабря 2025 года.

Кстати, ФНС сообщила, когда начнет рассылку налоговых уведомлений за 2024 год для физлиц.