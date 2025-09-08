Депутаты хотят разрешить самозанятым сдавать в аренду нежилые помещения
8 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому налог на профессиональный доход (НПД) будет можно применять при сдаче в аренду нежилых помещений.
«Проект федерального закона <…> разработан в целях расширения возможности для граждан применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас самозанятые могут сдавать в аренду только жилые помещения.
Как пишет «Парламентская газета», правительство не поддерживает этот законопроект. Там заявили, что применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений может привести к злоупотреблению этим налоговым режимом, что чревато выпадающими доходами бюджетов.
Кроме того, депутаты не указали, из какого источника будет можно возместить эти выпадающие доходы.
Кстати, ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года.
Ну а в чем Правительство не право? Достаточно посмотреть на количество работников, которые работают под ширмой самозанятых.
PS. Очень жаль, если из-за всех этих схематозников похоронят удобный и технологичный налоговый режим
А какая здесь возможна схема? В данный момент владельцы маленьких нежилых помещений просто не могут легализоваться. При небольших доходах (например, 10000 руб) вся прибыль уйдет на обслуживание ИП (фиксированные взносы + плата бухгалтеру + налог).