Депутаты хотят разрешить самозанятым сдавать в аренду нежилые помещения

Кабмин не поддержал законопроект, поскольку разрешение применять налог на профессиональный доход при сдаче в аренду нежилых помещений может привести к злоупотреблению режимом для самозанятых.

8 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому налог на профессиональный доход (НПД) будет можно применять при сдаче в аренду нежилых помещений.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях расширения возможности для граждан применять специальный налоговый режим при сдаче в аренду нежилых помещений», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас самозанятые могут сдавать в аренду только жилые помещения.

Как пишет «Парламентская газета», правительство не поддерживает этот законопроект. Там заявили, что применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений может привести к злоупотреблению этим налоговым режимом, что чревато выпадающими доходами бюджетов.

Кроме того, депутаты не указали, из какого источника будет можно возместить эти выпадающие доходы.

Кстати, ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года.