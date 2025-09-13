В России стали искать подработку в 3,5 раза чаще

В стране быстро растет интерес к временной занятости: в 2025 году люди ищут подработку в 3,5 раза чаще, чем год назад.

Также в 2025 году каждый месяц в среднем 430 тыс. человек регистрируются как самозанятые — это на 9% больше, чем в 2024 году и на 32%, чем в 2023.

Это данные Legal-партнера Авито Подработки Евгении Хоровой, которыми она поделилась на Персонал Экспо. Пресс-релиз есть у «Клерка».

По данным ФНС, в России на июль 2025 было зарегистрировано более 14 млн самозанятых — это на 28% больше, чем год назад. Лидерами по числу самозанятых остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Самарская области, Татарстан, Дагестан и Новосибирская область.

31 июля 2025 года Президент России подписал закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной занятости (экономике). Документ закрепляет новые правила работы для онлайн-сервисов, исполнителей и заказчиков. Вступление закона в силу состоится 1 октября 2026 года, а до этого будут разработаны необходимые подзаконные акты.

«Принятие закона о платформенной занятости — важный шаг для развития рынка. Бизнес получает прозрачные механизмы, исполнители — возможность брать разовые заказы удобно и легально, государство — обеленный рынок с понятными правилами. В итоге выигрывают все стороны. А для платформ временной занятости это возможность сделать взаимодействие между заказчиками и исполнителями еще более безопасным и эффективным», — комментирует Евгения Хорова.

Мы сообщали, что пенсионеры на подработке зарабатывают больше 54 тыс. рублей.