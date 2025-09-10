🚖 Страховку ОСГОП могут разрешить оформлять на один день

Чтобы больше таксистов могли работать и соблюдать требования закона, в Госдуме хотят сократить минимальный срок для полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о законопроекте, который сократит минимальный срок для краткосрочных полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) для такси до одного дня.

Это позволит самозанятым таксистам работать, соблюдая требования законодательства. С 1 сентября 2024 года перевозчики должны оформить ОСГОП.

«Сейчас есть предложение, чтобы этот срок сократить до 10 дней. Я считаю, что для физических лиц это, очевидно, можно сделать, а для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей — все-таки оставить ту же норму, которая сейчас действует», — сказал Анатолий Аксаков.

Недавно мы писали, что только 30% таксистов работают с полисом ОСГОП.