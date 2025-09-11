😎 Россияне будут тайно через Госуслуги оценивать эффективность работы депутатов, глав регионов и чиновников

На Госуслугах предлагают добавить тайное голосование, в ходе которого можно будет ставить оценку работе депутатов и местных властей.

Депутаты от фракции «Новые люди» 10 сентября 2025 года внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дать россиянам возможность оценивать эффективность депутатов и чиновников.

Работающие формы обратной связи не дают объективной картины удовлетворенности граждан работой депутатов и чиновников, потому что фактически одни чиновники оценивают работу других, считают авторы инициативы.

«Для решения обозначенной проблемы законопроектом предлагается закрепить право граждан ежегодно оценивать эффективность деятельности своих представителей во власти посредством электронного голосования», — указано в пояснительной записке.

Для этого на Госуслугах предлагается запустить тайное голосование, в ходе которого люди смогут раз в год выставлять оценку работы:

депутатов всех уровней;

губернаторов;

глав муниципальных образований.

Искусственные критерии «эффективности» устанавливать не будут, чтобы каждый человек сам решал, оправдывает ли депутат или глава региона его доверие.

Результаты ежегодного голосования предлагается публиковать в открытом доступе.

Такая мера нацелена не на введение формальных показателей «эффективности», придуманных чиновниками, а на получение прямой обратной связи от граждан, утверждают авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.