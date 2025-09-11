📄 C 2026 года изменятся требования к первичным учетным документам

С начала 2026 года изменится порядок применения первичных учетных документов при ЭДО между хозяйствующими субъектами, напоминает региональное УФНС.

Согласно приказу ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@, с 1 января 2026 года утратят силу форматы:

Единственным обязательным форматом для электронного подтверждения фактов отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг станет универсальный передаточный документ — УПД. Его формат утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. УПД совмещает в себе функции счета-фактуры и первичного учетного документа.

Налоговики рекомендуют представителям бизнеса заранее перейти на использование УПД, чтобы избежать спешки при внедрении и плавно перестроиться на новый формат работы.

ФНС уже разъяснила, как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году.

Научим работать с ЭДО на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как рассчитывать налоги и зарплату, заполнять отчеты в 1С, вести кадровый и управленческий учет с нуля. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.