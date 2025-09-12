Депутаты хотят упростить инвесторам получение льгот по НДФЛ от продажи ценных бумаг

У тех, кто владеет акциями высокотехнологичных компаний, есть право не платить налог с продажи ценных бумаг после года владения. Однако инвесторы, которые покупают активы при IPO, не могут воспользоваться льготой. Это хотят исправить.

11 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому для инвестора упростят получение льгот по налогам от продажи акций высокотехнологичных компаний.

Авторы проекта заметили, что ст. 217 НК предусматривает освобождение от НДФЛ продажи ценных бумаг высокотехнологичных компаний, если ими владели не менее одного года. Однако на практике применение этой меры затруднено.

Чтобы акции относились к категории высокотехнологичного сектора экономики, капитализация их эмитента не должна превышать 75 млрд рублей. Показатель определяют в течение первой недели торгов, поэтому невозможно отнести ценные бумаги к нужной категории при IPO (первичном размещении). Из-за этого инвесторы, которые покупают ценные бумаги в ходе первоначального публичного предложения, не могут воспользоваться льготой.

Тогда как другие участники рынка, которые покупают те же бумаги, но позднее, имеют право на льготу. Чтобы устранить эту несправедливость, депутаты предлагают относить ценные бумаги к категории высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в течение 365 календарных дней.

Кроме того, в срок владения ценными бумагами для освобождения от налога включат срок выбытия ценных бумаг из собственности налогоплательщика по договору займа с брокером или по договору репо.

«Принятие законопроекта будет способствовать повышению привлекательности инвестиций на российском фондовом рынке для розничных инвесторов», — сказано в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.