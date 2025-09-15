🤖 В 2026 году в России начнут работать «цифровые психологи»

Минпросвещения запустило онлайн-сервис «Цифровой психолог» в первых пилотных регионах РФ, рассказала замминистра Ирина Шварцман на VI Форуме социальных инноваций регионов.

«Он [сервис] бесплатный, и в следующем году он уже полномасштабно будет действовать. Это сервис "Цифровой психолог". <...> Мы знаем, что каждый ребенок может столкнуться с определенными проблемами в школе. Это может быть проблема, связанная с отношением с другом, с недругом, с учителем, с директором, с родителем», — сказала Шварцман.

По ее мнению, ученики не хотят ходить к психологам в школе, так как боятся негативной реакции сверстников. Нововведение поможет детям преодолеть страх работы с психологом. Сессии проводятся онлайн, а не в кабинете, добавила замминистра.

Цифровой образовательный сервис «Цифровой психолог» начали разрабатывать в 2023 году. Он предназначен для профессиональной психологической консультативной помощи несовершеннолетним обучающимся и их родителям онлайн. Также система должна повысить уровень доверия учеников и родителей к получению психологической помощи.

