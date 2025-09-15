Бюджет может остаться без 140 млрд рублей, если власти установят «адвокатскую монополию»

Чтобы защитить россиян от нечестных юристов, Минюст хочет разрешить представлять интересы сторон только адвокатам. Остальных не допустят к судебному процессу.

В июле 2025 года Минюст заявил, что собирается давать доступ в суды только адвокатам. Специалисты без этого статуса не смогут представлять интересы сторон.

Подобная «адвокатская монополия» может привести к сокращению налоговых поступлений до 25 млрд рублей в год. Об этом пишут «Известия». В первые пять лет бюджет рискует недополучить 130-140 млрд рублей, даже несмотря на рост стоимости адвокатских услуг. Это связано с тем, что адвокаты платят НДФЛ, а не налог на прибыль и НДС, как коммерческие организации.

В 2025 году в России работают 1,5 млн юристов, из них только 5% или 75,8 тыс. имеют статус адвоката. Ключевая практика — судебное представительство. На ее приходится 30-40% от совокупной выручки юридических услуг.

«На сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством», — считают в Минюсте.

Там же добавили, что россияне смогут представлять свои интересы в суде лично или попросить об этом близких родственников, сотрудников государственных юридических бюро, штатных юристов организаций, арбитражных управляющих и патентных поверенных.

У юристов будет переходный период до 1 января 2028 года, чтобы получить статус адвоката. До этого момента они могут заниматься судебной практикой в штатном режиме.