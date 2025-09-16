Средства на эскроу-счетах для ИЖС застрахованы до 10 млн рублей

В индивидуальном жилищном строительстве с 1 марта 2025 года можно использовать эскроу-счета. Средства на них застрахованы до 10 млн рублей, а застройщики, которые работают с ними, могут не платить НДС.

С 1 марта 2025 года эскроу-счета можно применять для индивидуального жилищного строительства, в том числе для возведения частных домов. Раньше этот механизм применялся только для строительство многоквартирных домов или коттеджных поселков.

Средства собственников застрахованы в пределах 10 млн рублей. Также на строительство можно направить материнский капитал.

Более того, с 1 апреля 2025 года, строительные компании, которые работают с эскроу-счетами в ИЖС, освобождены от НДС.

