Российская экономика пока будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, поэтому капитал придется замещать трудом
Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, считает глава Минэкономики Максим Решетников.
«Это реальность – нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить», — заявил министр.
Технологии требуют капиталовложения, поэтому при высоких процентных ставках сложнее делать эти капиталовложения, пояснил он. Поэтому к инвестициям придется относиться очень бережно.
Замещать недостающее финансирование он предлагает трудом.
«Наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде», — отметил Решетников.
По его словам, придется трансформировать трудовое законодательство, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу россиян.
Ранее глава Минтруда заявил, что признаки трудовых отношений в ТК уточнят.
Начать дискуссию