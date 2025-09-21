Стало известно, ради какой зарплаты россияне готовы бросить основную работу

Если подработка начнет приносить от 100 до 200 тысяч рублей, то 54% сотрудников будут готовы отказаться от своей текущей работы.

Каждый шестой участник опроса готов бросить основную работу ради суммы в пределах 100 тыс. рублей, 23% — от 200 до 300 тыс., а 6% — свыше 300 тыс. в месяц. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на исследование аналитиков Эколь и Зарплата.ру.

95% респондентов хотели бы получить новую профессию. Среди желанных сфер лидируют: бьюти-индустрия (18%), информационные технологии, сфера культуры и искусства (17%), а также продажи и логистика (14%).

На регулярную подработку выходят 55% россиян, каждый 10 берет дополнительную работу на выходные, а 60% занимаются этим в течение нескольких дней при появлении свободного времени. Ежедневно подрабатывают 22%.

