Стало известно, ради какой зарплаты россияне готовы бросить основную работу
54% россиян согласны уйти со своей текущей работы, если их альтернативный источник дохода будет приносить 100-200 тыс. рублей в месяц.
Каждый шестой участник опроса готов бросить основную работу ради суммы в пределах 100 тыс. рублей, 23% — от 200 до 300 тыс., а 6% — свыше 300 тыс. в месяц. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на исследование аналитиков Эколь и Зарплата.ру.
95% респондентов хотели бы получить новую профессию. Среди желанных сфер лидируют: бьюти-индустрия (18%), информационные технологии, сфера культуры и искусства (17%), а также продажи и логистика (14%).
На регулярную подработку выходят 55% россиян, каждый 10 берет дополнительную работу на выходные, а 60% занимаются этим в течение нескольких дней при появлении свободного времени. Ежедневно подрабатывают 22%.
