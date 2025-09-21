Сотрудники на удаленке чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе

Выросло число россиян, которые однозначно считают себя счастливыми. В 2025 году их 30%, а в 2023 было 24%.

8 из 10 россиян чувствуют себя в той или иной степени счастливыми. 30% признались, что они абсолютно счастливы сейчас, а каждый второй — скорее счастлив.

Несчастными себя ощущает 1 респондент из 5. Об абсолютном несчастье рассказали только 5%, а еще 15% только склоняются к этому. Среди женщин счастливы 33%, а среди мужчин — 26%.

«Больше абсолютно счастливых среди россиян на удаленке и неработающих (по 31%), чем среди работающих на территории работодателя (27%)», — говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Среди тех, кто сейчас не имеет работы, однозначно несчастными ощущают себя 7% участников опроса.

Уровень дохода оказывает большое влияние на ощущения от жизни. Однозначно счастливы 34% тех, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц. Среди людей с меньшим заработком о счастье заявляют от 25% до 27%.

В Санкт-Петербурге высокий процент как абсолютно несчастных людей (10%), так и однозначно счастливых (31%). В Москве только 27% жителей чувствуют себя счастливыми, а суммарная доля несчастных — 31%.

В регионах 82% участников опроса чувствуют себя в той или иной мере счастливыми.