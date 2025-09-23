Как оплачивать день отдыха за работу в выходной – зависит от того, когда работник отдыхает

Если работник берет выходной в том же месяце – платят оклад по норме и плюс одну дневную ставку за работу в выходной. Если в другом месяце – платят оклад полностью.

На сайте Онлайнинспекции спросили, как рассчитывать зарплату, если сотрудник берет день отдыха за выход на работу в выходной.

«Как следует из письма Минтруда от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466 день отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал», — ответил Роструд.

Если работник взял день отдыха за работу в выходной в том же месяце, получается, что он отработал месячную норму рабочего времени. Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и плюс одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается (ч. 4 ст. 153 ТК).

Если день отдыха работник берет в другом месяце, за месяц, когда он работал в выходной, ему положен полный оклад и оплата одинарной дневной ставки. В месяце, когда работник взял дополнительный день отдыха, ему платят оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.

Согласно порядку расчета нормы рабочего времени (утвержденному приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н), норма рабочего времени рассчитывается по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями исходя из продолжительности ежедневной работы (смены):

при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов;

при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней.

