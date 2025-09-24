🏋️‍♂️ За поддержку спортшкол и секций могут ввести инвестиционный вычет

Предлагается давать предприятиям право на налоговый вычет до 100% суммы имущества, переданного спортивным организациям.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о налоговом вычете для бизнеса, поддерживающего спортивные секции.

Предприятиям предлагается дать право на налоговый вычет до 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные спортивные программы и проекты по развитию физкультуры и спорта.

Сейчас такая норма в отношении организаций, оказывающих помощь детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам.

Так компании смогут направлять часть своих налогов на прибыль не в бюджет, а в виде пожертвований напрямую в спортивные учреждения, прокомментировала инициативу вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Лимит на такие пожертвования будут устанавливать регионы.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1 числа очередного налогового периода по налогу на прибыль.