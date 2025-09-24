Сенатор: россияне не используют 28 дней отпуска за год

Почти никто из россиян не использует за год 28 дней отпуска. Об этом сообщила член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.

Но идею увеличить отпуск с 28 до 35 дней она поддерживает – чтобы семья могла формировать и планировать совместный отдых летом.

«Да, можно разделить его на две части, но чтобы летом родители были с детьми и могли позволить себе выехать, и не было рамок и давления руководителя, что "у нас все горит, нам нужно быстрее, вы потом отгуляете"», — пояснила Косихина.

Сенатор добавила, что семьи должны отдыхать и проводить время вместе, а государство – поддерживать это стремление.