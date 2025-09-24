У режима НПД нет альтернативы с точки зрения легализации неформальной занятости

Любое дополнительное обременение, увеличение налоговой нагрузки может разрушить институт самозанятых, который еще только формируется.

Об этом заявил глава «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.

Он напомнил, что самозанятость решает проблему налоговой системы, которая раньше не различала частника, работающего на себя, и ИП с десятками наемных работников.

«У режима налога на профессиональный доход нет альтернативы, если говорить о государственной задаче легализации неформальной занятости», — считает Литвинов.

Он напомнил о дискуссиях по поводу взносов на ОПС, на оплату больничных и декретных. Но для самозанятых это не актуально, уверен эксперт.

О том, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых близится к завершению, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. Но до 2028 года изменений не будет, добавил он.