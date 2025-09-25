Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры в ЕФС-1 в 2025 году

Сдача отчета ЕФС-1 в СФР — обязательная задача всех работодателей. Ошибки в заполнении чреваты штрафами до 100 тысяч рублей и претензиями со стороны работников.

Наиболее распространенная ошибка при формировании отчета ЕФС-1 — неверные персональные данные сотрудников. Соцфонд не примет документы, если ФИО или СНИЛС не будут соответствовать данным, которые есть у ведомства.

Если допустили подобную ошибку, то после получения уведомления у бухгалтера будет 5 рабочих дней на исправление. Иначе придется уплатить штраф — по 500 рублей за каждого сотрудника, чьи данные были переданы некорректно.

Еще одна частая ошибка — информация о трудовой деятельности при приеме и увольнении не совпадает. Такие расхождения могут возникнуть при кадровых изменениях, по которым не подавали отчетность. Например, бухгалтера могли перевести на должность финансового директора, но это не было зафиксировано для СФР.

Чтобы устранить ошибку, нужно подать в Социальный фонд промежуточную информацию о переводе сотрудника на другую постоянную работу.

Зачастую при формировании отчета ЕФС-1 бухгалтеры указывают сведения о взносах на травматизм только за последний квартал. Тогда как в подраздел 2.1 Раздела 2 нужно ввести показатели на полугодие и последующие периоды.

Такая ошибка может привести к занижению облагаемой базы и взносов к уплате. Чтобы ее исправить, обязательно подайте уточненный расчет в СФР, где нужно указать правильные показатели и нарастание с начала года.

